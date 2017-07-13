Дипломаты из РФ встретятся с задержанными в Гамбурге россиянами

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Двое россиян были задержаны по подозрению в участии в массовых беспорядках во время саммита G20 в немецком Гамбурге, российские дипломаты встретятся с ними в ближайшее время, заявил пресс-атташе посольства России в Берлине Денис Микерин.

На своей странице в Facebook он сообщил, что Генеральное консульство России в Гамбурге получило официальный ответ на свой запрос относительно задержания в ФРГ российских граждан.

"Среди многочисленных иностранцев, задержанных по подозрению в участии в беспорядках в Гамбурге в ходе саммита "Большой двадцатки" 6-8 июля, значатся два россиянина 1986 и 1996 годов рождения", — заявил российский дипломат.

По его словам, "сотрудники Генконсульства в ближайшие часы встретятся с задержанными и предпримут все необходимые шаги для обеспечения их законных прав и интересов".

"Рассчитываем на максимально оперативное и объективное разбирательство по этому делу. Будем внимательно следить за его ходом и приложим все усилия для возможно скорейшего возвращения наших соотечественников домой", — подчеркнул он.