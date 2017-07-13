Интерпол принял к рассмотрению заявку Косово на вступление

БЕЛГРАД, 13 июл — РИА Новости. Заявка самопровозглашенной республики Косово на вступление в Интерпол принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку организации, заявил в четверг глава МВД непризнанного государства Скендер Хисени.

Министр внутренних дел сообщил СМИ в Приштине, что принятие заявки к рассмотрению является "большим шагом", однако, не означает, что вступление в Интерпол произойдет автоматически.

"Интерпол в этом году принял заявку Косово на членство в организации и поставил его в рабочую повестку вместе с тремя другими государствами", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) Хисени.

В феврале президент непринятого в ООН государства Хашим Тачи сообщил, что самопровозглашенная республика Косово подаст в 2017 году заявки на прием в такие значимые международные организации, как ЮНЕСКО, Совет Европы и Интерпол.

Ранее президент самопровозглашенной республики встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

Тачи попросил Штока аннулировать выданные Сербией ордера на арест косовских албанцев по причине их "политической мотивированности". Он также заявил генсеку Интерпола, что Косово выполняет все условия для вступления в организацию, и что "Косово и Интерпол нужны друг другу".