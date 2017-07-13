Интерпол принял к рассмотрению заявку Косово на вступление

БЕЛГРАД, 13 июл — РИА Новости. Заявка самопровозглашенной республики Косово на вступление в Интерпол принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку организации, заявил в четверг глава МВД непризнанного государства Скендер Хисени.
"Интерпол в этом году принял заявку Косово на членство в организации и поставил его в рабочую повестку вместе с тремя другими государствами", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) Хисени.
В феврале президент непринятого в ООН государства Хашим Тачи сообщил, что самопровозглашенная республика Косово подаст в 2017 году заявки на прием в такие значимые международные организации, как ЮНЕСКО, Совет Европы и Интерпол.
Тачи попросил Штока аннулировать выданные Сербией ордера на арест косовских албанцев по причине их "политической мотивированности". Он также заявил генсеку Интерпола, что Косово выполняет все условия для вступления в организацию, и что "Косово и Интерпол нужны друг другу".