В Турции арестовали организатора теракта у стамбульского стадиона

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие силы безопасности задержали в ходе операции в четырех провинциях 44 члена запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), среди которых организатор теракта у стамбульского стадиона "Водафон Арена" в декабре 2016 года, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин.

"В ходе операции в четырех провинциях страны задержаны 44 члена сепаратистской террористической организации (РПК). Установлено, что один из них является организатором взрыва у стадиона "Бешикташ" ("Водафон Арена"), он покинул заминированную машину, которая через минуту взорвалась", — сказал Шахин в эфире телеканала CNN Turk.

Заминированный автомобиль взорвался рядом со стадионом "Водафон Арена" в декабре 2016 года через полтора часа после окончания футбольного матча между местным "Бешикташем" и "Бурсаспором" из Бурсы. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча.

Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".