Песков о словах Трампа про Клинтон: руководство страны выбирает народ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы политики, стоящие во главе других стран, имели позитивный подход к будущему отношений с Россией, но руководство страны выбирает ее народ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в интервью телеканалу CBN президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон в качестве американского лидера была бы более выгодна президенту России Владимиру Путину, так как в отличие от нее, сам Трамп стремится укреплять американские армию и энергетику.

"Хочу напомнить вам слова президента Путина о том, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-то внутренние дела и руководство страны выбирают не за счет чьего-то влияния, а выбирает народ, который в этой стране проживает", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа.

"Я только хочу в этой связи напомнить неоднократно произнесенные президентом Путиным слова о том, что мы заинтересованы, чтобы политики, которые возглавляют страны, имели позитивный подход к будущему двусторонних отношений, потому что российская сторона заинтересована в выстраивании добрых отношений, взаимовыгодных отношений. И, конечно, мы приветствуем любых политиков, которые имеют аналогичный настрой", — добавил пресс-секретарь.