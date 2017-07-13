Президент Германии прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в четверг с необъявленным визитом в Афганистан и встретился с президентом страны Ашрафом Гани, сообщило издание Focus.

О визите Штайнмайера не было объявлено заранее из соображений безопасности. Свой визит в Афганистан он начал с посещения лагеря бундесвера в городе Мазари-Шариф. В настоящий момент в Афганистане в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" размещены около тысячи немецких солдат.

Там Штайнмайер от лица правительства ФРГ выразил надежду на то, что "правительство Афганистана возьмет на себя больше личной ответственности" за обеспечение безопасности в своей стране. Он также отметил, что правительство Афганистана должно исполнить свою "политическую миссию" и "поспособствовать сближению и примирению различных фракций и группировок в Афганистане".

Из Мазари-Шарифа Штайнмайер вылетел в Кабул, где провел встречу с президентом Ашрафом Гани. Подробности встречи пока не сообщаются. После разговора с президентом у Штайнмайера также запланирована встреча с премьер-министром страны Абдуллой Абдуллой.