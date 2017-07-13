Президент Германии прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в четверг с необъявленным визитом в Афганистан и встретился с президентом страны Ашрафом Гани, сообщило издание Focus.
Там Штайнмайер от лица правительства ФРГ выразил надежду на то, что "правительство Афганистана возьмет на себя больше личной ответственности" за обеспечение безопасности в своей стране. Он также отметил, что правительство Афганистана должно исполнить свою "политическую миссию" и "поспособствовать сближению и примирению различных фракций и группировок в Афганистане".
Из Мазари-Шарифа Штайнмайер вылетел в Кабул, где провел встречу с президентом Ашрафом Гани. Подробности встречи пока не сообщаются. После разговора с президентом у Штайнмайера также запланирована встреча с премьер-министром страны Абдуллой Абдуллой.