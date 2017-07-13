Парламент Молдавии отказался изучать вопрос о местонахождении Шевчука

КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии отказались заслушать главу Службы информации и безопасности Михая Балана и вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана по вопросу появившейся в СМИ информации о нахождении в Кишиневе экс-главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука.
Как отметил депутат от фракции Демпартии Дмитрий Дьяков, у парламента достаточно насыщенная повестка до конца весенне-летней сессии. "Еще не хватало обсуждать, кто гуляет по улицам Кишинева", — сказал он. В итоге большинство депутатов молдавского парламента отказались проводить подобные слушания.
Ранее на своей странице в соцсети Facebook Шевчук объяснил, что покинул республику, так как на него якобы готовилось покушение. Затем глава МВД Молдавии заявил, что правоохранители работают над установлением местонахождения Шевчука. На прошлой неделе депутаты от фракции Либерально-демократической партии потребовали провести аналогичные слушания по вопросу появившейся в прессе информации об уголовных делах, заведенных на Шевчука.
"Повторно просим провести слушания главы СИБ и вице-премьера по реинтеграции по поводу распространяемой в прессе информации о том, что бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук гуляет по Кишиневу", — сказал на заседании в четверг либерал-демократ Делиу.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.