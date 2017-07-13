Парламент Молдавии отказался изучать вопрос о местонахождении Шевчука

КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии отказались заслушать главу Службы информации и безопасности Михая Балана и вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана по вопросу появившейся в СМИ информации о нахождении в Кишиневе экс-главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука.

Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на привлечение экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР.

Как отметил депутат от фракции Демпартии Дмитрий Дьяков, у парламента достаточно насыщенная повестка до конца весенне-летней сессии. "Еще не хватало обсуждать, кто гуляет по улицам Кишинева", — сказал он. В итоге большинство депутатов молдавского парламента отказались проводить подобные слушания.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook Шевчук объяснил, что покинул республику, так как на него якобы готовилось покушение. Затем глава МВД Молдавии заявил, что правоохранители работают над установлением местонахождения Шевчука. На прошлой неделе депутаты от фракции Либерально-демократической партии потребовали провести аналогичные слушания по вопросу появившейся в прессе информации об уголовных делах, заведенных на Шевчука.

Тогда третий президент Молдавии, глава Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Шевчук уже покинул территорию республики. Однако позже в прессе появилась информация, что экс-лидер Приднестровья по-прежнему находится в Кишиневе и передвигается с охраной.

"Повторно просим провести слушания главы СИБ и вице-премьера по реинтеграции по поводу распространяемой в прессе информации о том, что бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук гуляет по Кишиневу", — сказал на заседании в четверг либерал-демократ Делиу.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.