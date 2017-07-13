В Камеруне не менее 14 человек погибли в результате двойного теракта

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек стали жертвами взрывов, произведенных двумя террористами-смертниками в Камеруне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности.

По данным агентства, взрывы прогремели в среду в оживленной части города Ваза неподалеку от границы с Нигерией. Нападение, вероятно, было организовано боевиками группировки "Боко Харам".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.