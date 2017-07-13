В Таиланде аэропорты усилили меры безопасности после публикации в Facebook

БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Аэропорты Таиланда усилили меры безопасности при проходе в служебные и транзитные зоны по пропускам после того, как человек, прошедший в закрытую зону международного аэропорта Суваннапхум по чужому пропуску, чтобы встретить приятеля, похвастался своим "подвигом" в соцсети Facebook, приложив несколько фотографий с места события, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда.

Пропуск без фотографии владельца, которым воспользовался прошедший в закрытую зону, был выписан одним из руководителей Управления аэропортов Таиланда на имя другого человека, сообщает телеканал.

В четверг отдел безопасности Управления довел до сведения всех сотрудников аэропортов страны, что с этого дня пропуска без фотографии их владельцев, даже одноразовые, действовать не будут, говорится в сообщении.

Пропуска для прохода в закрытые зоны аэропортов выдаются сотрудникам аэропортовых служб, авиакомпаний, иммиграционной полиции, дипломатам и работникам государственных органов, чье присутствие в таких зонах необходимо по тем или иным причинам. Для прохода по пропускам в аэропорту Суваннапхум предусмотрены особые контрольно-пропускные пункты.