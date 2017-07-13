ЕК предложила меры по борьбе с контрабандой археологических артефактов

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия обнародует в четверг предложения по борьбе против контрабандной торговли культурными ценностями, включая археологические артефакты, которая является одним из ключевых источников доходов для международных террористических группировок, сообщил РИА Новости источник в институтах Евросоюза.

"Предложены, в частности, меры по улучшению механизмов отслеживания импорта культурных ценностей в ЕС", — сказал собеседник агентства.

По данным европейских СМИ, глобальная контрабанда культурных ценностей оценивается в размере от 3,4 миллиарда до 6,3 миллиарда долларов США в год. В 2015 году "через руки" террористической группировки "Исламское государство"*, согласно экспертным оценкам, прошли около 100 тысяч археологических артефактов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.