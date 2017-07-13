В Памплоне шесть человек получили травмы во время забега быков

МАДРИД, 13 июл – РИА Новости. Шесть человек получили травмы во время забега быков на празднованиях Сан-Фермина в испанской Памплоне в четверг, передает агентство Europa Press.

Два человека получили ранения в результате удара быков – один в ногу, другой в пах, еще четверо доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и сильными ушибами.

В общей сложности забег – уже седьмой по счету с начала празднований 6 июля — продлился 2 минуты 40 секунд.

Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина начались в испанской Памплоне 6 июля и продлятся до 14 июля. Всего для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков по улицам, приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.

Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами. Часто страдают иностранные туристы, которые не имеют опыта участия в "энсьеррос". Иногда травмы оказываются смертельными. С 1910 года погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

Жители Памплоны отмечают Сан-Фермин уже восемь столетий. Город стал знаменитым на весь мир после публикации романа "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя. Сам писатель, впервые побывав на празднике Сан-Фермин в 1923 году, регулярно его посещал до 1959 года.

AMPLIAMOS | Los toros de Nuñez del Cuvillo protagonizan un vistoso encierro de San Fermín que deja dos corneados https://t.co/jAFszKqiUs pic.twitter.com/hVd3GAgSLN — Europa Press (@europapress) 13 июля 2017 г.

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