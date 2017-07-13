МККК отправил в Донбасс 21 автомобиль с гуманитарной помощью

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Донбасс 21 автомобиль с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны. Груз направлен для жителей Донецкой области от Миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.