ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Телеканал NBC в среду опубликовал минутную видеозапись встречи президента США Дональда Трампа и российского бизнесмена Араса Агаларова в 2013 году.

В 2013 году у Агаларовых и Трампа был общий проект в Москве. В том году в российской столице проходил конкурс "Мисс Вселенная". Трамп, купивший права на конкурс в 1996 году, приезжал в Москву в качестве почетного гостя. Организаторами шоу были Арас и Эмин Агаларовы.

WATCH: Exclusive: Video shows Pres. Trump celebrating a birthday with the Agalarovs in Moscow in 2013. https://t.co/umF8hsHMD6 — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 12 июля 2017 г.

​Судя по качеству, пленка любительская, но автор сюжета утверждал, что она представлена эксклюзивно для NBC. По его словам, на ней "запечатлена вечеринка по случаю дня рождения в Москве, на которой Трамп встречался со своим бывшим деловым партнером Арасом Агалаовым и его сыном — поп-звездой Эмином Агаларовым".

Продолжительность показанного видео составляет около минуты. На нем отчетливо слышно, как Трамп говорит стоящему к камере спиной собеседнику: "Я люблю русских".

Скандал вокруг Трампа и Агаларова возник после того, как несколько дней назад американские СМИ сообщили, что сын президента — Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил New York Times, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.