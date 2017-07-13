В Канаде лесные пожары не затронули трубопроводы

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Крупные нефтяные компании в западной Канаде создают противопожарные просеки, устанавливают разбрызгиватели и предпринимают иные меры по борьбе с огнем, пытаясь защититься от лесных пожаров, площадь которых в Британской Колумбии составляет уже 38 тысяч гектаров, пишет агентство Рейтер.

Компания Enbridge заявила в среду, что не сократила значительно объемы поставок, несмотря на неработающую компрессорную станцию.

Пожары уже повлияли на лесозаготовку, горные работы, повредили местные электрообъекты и заставили более 14 тысяч человек покинуть свои дома. В пятницу Британская Колумбия впервые с 2003 года объявила о введении в регионе чрезвычайного положения.

Kinder Morgan Canada удалила растения вдоль трассы трубопровода Trans Mountain, создав противопожарную полосу, а также добавила оросительные установки, чтобы сохранить территорию влажной. Согласно заявлению компании, огонь находятся на расстоянии в 16 километров от ее перекачивающей станции в Блэкпуле.

EnGold Mines заявила, что остановила все работы в регионе, Imperial Metals сообщила о значительном сокращении объема проводимых операций на своих шахтах.

Лесопромышленные компании West Fraser Timber, Tolko и Norbord, приостановили работы, что, как ожидается, приведет к снижению поставок их продукции и росту цен на нее.

В 2016 году пожары в районе города Форт-Мак-Мюррей в канадской провинции Альберта длились почти месяц, их площадь составила 590 тысяч гектаров. В городе были уничтожены 2,4 тысячи домов. Крупные производственные комплексы в стране были закрыты, что привело к сокращению добычи нефти в Канаде. Только застрахованные убытки от пожаров составили 3,58 миллиардов канадских долларов (около 2,75 миллиарда долларов США) — это самое дорогое застрахованное природное бедствие за всю историю страны.