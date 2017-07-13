МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские спецслужбы весной 2015 года перехватили разговоры российских официальных лиц, в которых обсуждались сподвижники президента США Дональда Трампа, тогда он еще не выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних неназванных американских чиновников.

В некоторых случаях, как отмечает издание, российские чиновники обсуждали встречи с союзниками и советниками Трампа за пределами США. О каких сподвижниках шла речь в разговорах российских официальных лиц, попавших в распоряжение американских спецслужб, не уточняется, подчеркивает издание. Также не известно, имели ли они отношение к намерению Трампа выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

По данным Wall Street Journal, пока не известно, будут ли спецслужбы как-то использовать эту информацию, "учитывая, что Трамп занимался бизнесом в России и был всемирно известным человеком, о котором знали российские знаменитости".

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".