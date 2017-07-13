Трамп только недавно узнал о встрече своего сына с юристом из России

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лишь на днях узнал о состоявшейся в июне прошлого года встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой.

"Я ничего не знал, пока не услышал об этом пару дней назад", — сказал президент агентству Рейтер

Он признался, что не осуждает своего сына за подобную встречу. "Я думаю, многие люди согласились бы на нее", — отметил глава государства.

В последние дни в США разгорелся скандал с участием старшего сына Трампа. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.