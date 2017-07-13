ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп рассказал в среду, что в ходе первой своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал тему "российского вмешательства" в американские выборы в течение 20-25 минут.

"Я сказал: "Вы делали это?" И он ответил: "Нет, абсолютно нет". Затем я спросил его во второй раз в полностью ином варианте. И он сказал: "Абсолютно нет", — сообщил Трамп в интервью агентству Рейтер.

Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу. Их встреча продолжалась более двух часов.