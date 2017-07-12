Белый дом: статьи по скандалу с Трампом-младшим подрывают доверие к СМИ

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Статьи, посвященные скандалу с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, подрывают доверие к СМИ, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, это подрывает доверие к прессе", — сказала она на брифинге.

В последние дни в США разгорелся скандал с участием старшего сына Трампа. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.