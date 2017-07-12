Экс-президент Бразилии Лула да Силва будет подавать апелляцию на приговор

МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный в среду к 9,5 годам тюрьмы за коррупцию, намерен подать апелляцию, заявил его адвокат.

"Мы подаем апелляцию и докажем его невиновность перед всеми беспристрастными судами, в том числе ООН", — приводит Франс Пресс заявление его защитника, имя которого не сообщается.

Против бывшего бразильского президента, возглавлявшего страну в 2003-2010 годах, всего выдвинуто пять коррупционных обвинений. В среду он признан виновным в том, что получил примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

Ранее в адрес экс-президента были выдвинуты подозрения в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras. Она оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

При этом, по опросам общественного мнения, 71-летний Лула да Силва остается одним из наиболее популярных политиков южноамериканской страны. Опросы института Datafolha показывают, что сейчас за него готовы голосовать 30% избирателей, что является лидирующим показателем среди возможных кандидатов на пост главы государства в 2018 году. Сам Лула да Силва говорил, что намерен баллотироваться, однако обвинительный приговор может не дать ему возможности выставлять свою кандидатуру.

Решение судьи Сержиу Моро стало первым в истории страны, когда бывший глава государства приговаривается к тюремному сроку за коррупцию. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет.