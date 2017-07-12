СМИ: в Манчестере самолет вернулся в аэропорт из-за запаха гари на борту

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Thomas Cook, направлявшийся в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт вылета в Манчестере после того, как экипаж сообщил о запахе дыма на борту, сообщает британский таблоид Sun.

Инцидент произошел в среду вечером. Как сообщил перевозчик, самолет изменил маршрут в связи с технической неисправностью.

"Сегодня наш рейс в Лос-Анджелес вернулся в Манчестер в качестве меры предосторожности после того, как экипаж сообщил о запахе гари из духового шкафа (для подогрева питания)", — заявил официальный представитель перевозчика. "После посадки представители противопожарной службы в рамках проверки безопасности зашли на борт воздушного судна, после чего самолету было разрешено летать", — добавил он.

В результате происшествия экипаж самолета и пассажиры не пострадали. Как ожидается, рейс совершит полет в Лос-Анджелес в четверг.

Это второй инцидент с самолетом авиакомпании в аэропорту Манчестера за последние три недели. В конце июня воздушное судно Thomas Cook совершило экстренную посадку в аэропорту города из-за сломанного крыла. В авиакомпании сообщили, что у лайнера случилась "предположительная техническая неисправность" в воздухе. О причинах поломки крыла не сообщается.