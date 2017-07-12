Трамп: обсуждение "вмешательства РФ" мешает решать реальные задачи в США

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Повышенное внимание к расследованию о якобы вмешательстве России в американские выборы мешает властям США решать реальные проблемы, например, принять реформу здравоохранения, об этом в интервью телеканалу CBN рассказал президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, "постоянный шум СМИ по России помешал конгрессу сосредоточиться на многих больших целях, которые они (администрация и конгресс) пытаются достичь, например, замена Obamacare и облегчение налогового бремени для предприятий малого бизнеса".

"Сейчас у вас есть президент, который ждет эти (документы) на подписание. Но, как и всегда, они (конгрессмены) только обсуждают, но это заканчивается ничем", — сетует Трамп.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Республиканцы пытаются отменить предыдущую масштабную реформу, проведенную президентом Бараком Обамой и предусматривающую обязательную покупку гражданами страховых полисов в обмен на субсидии малоимущим. Обещание провести реформу здравоохранения было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.