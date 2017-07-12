Либерман: США хотят вывести из тупика палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США предпринимают попытки вывести из тупика палестино-израильское урегулирование, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"В целом наши отношения с США всегда были прочными. Даже несмотря на многие разногласия, как это было при администрации (Барака) Обамы. Сегодня есть реальная попытка прорвать тупик в двухсторонних отношениях между Израилем и Палестинской автономией", — заявил Либерман в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, попытка Вашингтона вывести из тупика ситуацию с урегулированием арабо-израильского вопроса состоит "в каких-то новых предложениях, постоянной челночной дипломатии, в которой участвует специальный представитель президента (Дональда) Трампа, курсирующий между Рамаллой и Тель-Авивом".

При этом сам министр считает, что возможности решить палестино-израильский конфликт путем двусторонних переговоров нет.

"Нам нужно перейти с двухстороннего израильско-палестинского трека на другой, совершенно иной трек — регионального урегулирования. Только в рамках регионального урегулирования можно будет решить и палестинскую проблему", — отметил он.

Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.