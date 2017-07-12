Либерман надеется, что все страны перенесут посольства в Иерусалим

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман выразил надежду, что рано или поздно все государства мира перенесут свои посольства в Иерусалим.

"К сожалению, пока президент Трамп отложил перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. А ведь такой шаг стал бы важным, знаковым решением, возможно, другие государства последовали бы примеру США. Для нас Иерусалим всегда будет единой, неделимой столицей. Мы надеемся, что раньше или позже государства мира будут уважать это наше решение и переведут свои посольства в Иерусалим", — заявил Либерман в интервью газете "Коммерсант".

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское и российское, располагаются в Тель-Авиве.