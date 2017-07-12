СМИ рассказали о состоянии раненого американского конгрессмена

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американский конгрессмен Стив Скализ, получивший огнестрельное ранение во время инцидента 14 июня под Вашингтоном, переведен из отделения интенсивной терапии, однако по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник.

На прошлой неделе Скализа поместили в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния. Как говорилось в заявлении клиники MedStar Washington Hospital Center, медики опасались, что в рану была занесена инфекция.

Скализ был ранен в результате инцидента со стрельбой 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния). Тогда неизвестный человек открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем.

Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей конгресса Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.