В Венесуэле во время протестов погибла учительница

МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Преподаватель физической культуры и судья по гребному спорту погибла в ночь на среду в Венесуэле в ходе протестов, сообщает портал Universal.

По данным СМИ, 55-летняя Янет Ангуло Парра получила пулевое ранение рядом со своим домом в городе Эль-Токуйо штата Лара. Женщина пыталась войти в свое жилище, когда сотрудники гвардии начали кидать гранаты со слезоточивым газом и стрелять в протестующих. Одна из пуль попала в Ангуло Парру.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.