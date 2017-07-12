В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Полицейские задержали у здания Генпрокуратуры Украины в Киеве группу лиц, которые, по данным правоохранителей, в качестве провокации должны были изображать участников военной операции в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.

Некоторые из задержанных были одеты в камуфляжную одежду, отметили в полиции.

"При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо здесь организованно переодевались в камуфляж. Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием Генпрокуратуры, их доставили в печерское управление полиции", — сообщается на сайте ведомства.

По информации полиции, большинство из задержанных – уроженцы западных областей Украины, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что вблизи железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен (около 15 долларов) принять участие в акции. При этом они должны были надеть форму ВС Украины и, изображая участников военной операции в Донбассе, держать плакаты провокационного содержания, заявили в полиции.

После общения с правоохранителями и предоставления объяснений всех отпустили, полиция работает над установлением организаторов акции, добавили в пресс-службе.