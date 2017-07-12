В США призвали Тиллерсона не подтверждать исполнение Ираном СВПД

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа сенаторов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой отказаться подтверждать исполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, следует из письма в его адрес, которое было подписано сенаторами Марко Рубио, Томом Коттоном, Тедом Крузом и Дэвидом Пердью.

"Мы обращаемся к Вам, чтобы убедить Вас не подтверждать, что американское облегчение санкций в отношении Ирана – в жизненных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов или что Иран выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", — говорится в письме.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку". В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.