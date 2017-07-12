Комитет Рады потребовал от Авакова отчета по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова требует, чтобы глава МВД Арсен Аваков в пятницу отчитался в парламенте о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, передает в среду агентство "Укринформ".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Я требую, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета", — приводит агентство слова Черваковой.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали эту информацию.