Комитет Рады потребовал от Авакова отчета по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова требует, чтобы глава МВД Арсен Аваков в пятницу отчитался в парламенте о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, передает в среду агентство "Укринформ".
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
"Я требую, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета", — приводит агентство слова Черваковой.