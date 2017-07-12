Кандидат на пост главы ФБР не согласен с Трампом по поводу "охоты на ведьм"

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рей не согласен с мнением президента США о том, что расследование "российского вмешательства в выборы в США" и его связей с Россией является "охотой на ведьм".

Об этом Рэй, кандидатуру которого на пост главы ФБР выдвинул Дональд Трамп, заявил в среду на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

"Я не считаю, что Мюллер (спецпрокурор по расследованию "российского вмешательства" Роберт Мюллер) ведет "охоту на ведьм", — сказал Рей.

Президент Трамп регулярно заявляет о том, что он и его администрация является объектом "охоты на ведьм".

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.