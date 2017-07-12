Интернет-омбудсмен прокомментировал ограничения на работу Kaspersky в США

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что ситуация с запретом продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США вызвана охлаждением отношений между двумя странами.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. По словам представителя GSA, такие действия были предприняты после тщательного рассмотрения, а приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

"Любая компания или любое государство в состоянии запрещать те или иные ресурсы, производимые той или иной частной или государственной структурой. Здесь, собственно говоря, нет ничего такого. И это, в общем, в некоторой степени — отголосок охлаждения отношений – и коммерческих, и политических. Когда отношения между странами были более позитивными, огромное количество российских продуктов использовалось, в том числе, и в военных ведомствах", — сказал Мариничев РИА Новости.

При этом он не исключил, что причиной запрета продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США может быть конкуренция со стороны американских компаний. "Запросто может быть, потому что в Америке достаточно прозрачно работает система лоббирования коммерческих интересов, и в принципе государственность построена вокруг экономики, вокруг интересов компаний. Поэтому здесь экономика, замешанная на политику, – и ничего более", — сказал интернет-омбудсмен.

Он отметил, что в России появляются законы, которые затрудняют работу зарубежных компаний, в том числе американских. "Мы, вводя различные законы – по персональным данным и т.д. – запрещаем комплексно работу иностранных сервисов на территории РФ опосредованно", — считает интернет-омбудсмен.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" РИА Новости заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США, безусловно, политизированное, и Россия будет предпринимать шаги для защиты интересов своих компаний.

В настоящее время отношения России и США переживают непростой период из-за различных подходов к урегулированию ряда важных международных проблем.