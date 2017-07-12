Президент Судана заморозил переговоры с США о смягчении санкций

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир заморозил переговоры с США по поводу смягчения санкций против Хартума, передает суданское агентство SUNA.

Сообщается, что работа суданского правительственного комитета по переговорам прекращена до 12 октября.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил решение о возможном снятии некоторых санкций с Судана до октября. Президент заявил, что властям США требуется больше времени, чтобы установить, предприняло ли правительство Судана достаточно позитивных действий, требуемых для смягчения санкционного режима.

В одном из своих последних выступлений бывший президент США Барак Обама распорядился о снятии санкций в течение шести месяцев, сославшись на "позитивные действия Судана", в том числе по устранению конфликтов и борьбе с терроризмом.

Санкции против Судана были введены после обвинения властей страны в финансировании терроризма.