Райан выступает за скорейшее принятие закона о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан выступает за скорейшее принятие закона, предусматривающего новые санкции против РФ.

"Есть некоторые вопросы политики относительно того, чтобы непреднамеренно не помочь российским олигархам и нефтяным компаниям… Мы хотим это исправить и сделать это (принять закон — ред.) как можно быстрее", — сказал Райан в среду журналистам.

По его словам, в настоящее время среди членов палаты еще нет полного консенсуса. При этом сам Райан признался, что хочет видеть закон "двухпартийным".

В минувший вторник агентство Блумберг сообщило, что рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении РФ в конгрессе США "зашло в тупик". По его данным, причиной подобной ситуации стали межпартийные споры о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".

Как заявила в данной связи пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей конгресса Пола Райана Эшли Стронг, "республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ". Однако, по ее словам, "демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.