В МВД ФРГ и Италии заявили о важности борьбы с миграцией в Средиземноморье

Министр внутренних дел Германии Томас де Майзиер, со своим итальянским коллегой Марко Миннити в Берлине 12 июля 2017

Министр внутренних дел Германии Томас де Майзиер, со своим итальянским коллегой Марко Миннити в Берлине 12 июля 2017

БЕРЛИН, 12 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Главы МВД ФРГ и Италии Томас де Мезьер и Марко Миннити заявили о важности борьбы с нелегальной миграцией в центральном Средиземноморье.

"ЕС приложил большие усилия, чтобы остановить нелегальную миграцию через "балканский маршрут". Теперь необходимо позаботиться о нелегальной миграции в центральной части Средиземного моря. Фактически, решительно важно, чтобы страны-участницы ЕС продолжали вносить вклад в фонд Africa Trust. Здесь Италия является первым по величине спонсором, а Германия – вторым", — говорится в совместном заявлении министров.

Шестого июля в Таллине прошла встреча глав МВД стран ЕС по ситуации с миграцией в центральной части Средиземного моря. Мезьер и Миннити заявили, что необходимо сконцентрироваться на выполнении согласованного на встрече плана действий по борьбе с миграционными вызовами.

Участники встречи в Таллине были проинформированы, что готовится конференция министров на тему миграции по Средиземному морю, которая пройдет 24 июля в Тунисе.

"По нашему мнению, эта встреча станет важным шагом на пути к двустороннему сотрудничеству", — сказано в заявлении. В нем также отмечается необходимость оказать Италии поддержку в текущей ситуации.

За первое полугодие в Европу прибыло свыше 100 тысяч незаконных мигрантов, из них 85 тысяч прибыли именно в Италию.