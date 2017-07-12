Конфликт в Донбассе мешает торговле Молдавии с Россией, заявил Додон

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Конфликт в Донбассе мешает торговле Молдавии с Россией, заявил в среду молдавский президент Игорь Додон в интервью агентству Sputnik Беларусь.

"Я бы очень надеялся и очень хотел бы, чтобы Украина с Россией вернулись на тот уровень доверия, который был до 2013-2014 годов. Этот конфликт и неразбериха, которые происходят на Украине, конечно, мешают нам всем. Мешают нашим двусторонним отношениям с Украиной, мешают нашей торговле с Россией, потому что надо как-то транзитом через Украину", — заявил Додон.

Он призвал стороны конфликта в Донбассе сесть за стол переговоров и уладить существующие противоречия. Молдавия, по словам Додона, "вмешиваться не будет".

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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