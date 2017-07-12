Номинант Трампа на пост главы ФБР заявил о недопустимости пыток

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Номинант президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей заявил, выступая в комитете сената по разведке, что не считает возможным применение пыток, поскольку они противоречат закону.
Трамп ранее не раз заявлял, что, по данным спецслужб, пытки подозреваемых в терроризме помогают в борьбе с этим явлением. Спецслужбы США применяли пытки к этой категории заключенных при президенте Джордже Буше-младшем, они были отменены его преемником Бараком Обамой.