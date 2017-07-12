Номинант Трампа на пост главы ФБР заявил о недопустимости пыток

Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй говорит на Капитолийском холме в Вашингтоне в среду, 12 июля 2017

Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй говорит на Капитолийском холме в Вашингтоне в среду, 12 июля 2017

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Номинант президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей заявил, выступая в комитете сената по разведке, что не считает возможным применение пыток, поскольку они противоречат закону.

"Они недопустимы и нелегальны", — ответил он на вопрос сенаторов о том, каково отношение Рея к более ранним заявлениям Трампа, что он поддерживает пытки, которые проводились ЦРУ в тюрьме Гуантанамо.

Трамп ранее не раз заявлял, что, по данным спецслужб, пытки подозреваемых в терроризме помогают в борьбе с этим явлением. Спецслужбы США применяли пытки к этой категории заключенных при президенте Джордже Буше-младшем, они были отменены его преемником Бараком Обамой.