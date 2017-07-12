Число массовых захоронений в ДРК выросло до 80

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Следователи обнаружили в Демократической Республике Конго еще 38 массовых захоронений жертв столкновений между правительственными силами и повстанцами, не прекращающихся в стране почти год, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные ООН.

Таким образом, общее число "братских могил" недавнего конфликта выросло до 80.

Представитель ООН сообщил, что захоронения были обнаружены в провинции Касаи совместным подразделением, составленным из сотрудников ООН и военных следователей армии ДРК.

Ситуация в Касаи обострилась, после того как военные в августе 2016 года убили вождя Жан-Пьера Мпанди, известного также как Камуина Нсапу ("Черный муравей"). Нсапу, недовольный кадровой политикой властей в регионе, поднял восстание против центрального правительства и собрал ополчение, названное в свою честь.