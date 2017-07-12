В Гамбурге сорвали концерт Вуди Аллена из-за скандала с изнасилованием

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Активистки прервали выступление известного американского кинорежиссера Вуди Аллена и его джаз-бэнда в Гамбурге, чтобы привлечь внимание к скандалу с обвинениями в изнасиловании им приемной дочери, сообщает издание New York Times.

По данным издания, Аллен во вторник вечером давал концерт с группой New Orleans Jazz Band, который прервали активистки, выбежавшие на сцену с обнаженным торсом и скандировавшие: "Остановите культуру молчания!". Как сообщается, надписи на их теле были похожи на те, которые наносят активистки движения FEMEN.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери американского кинорежиссера Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны неоднократного обладателя премии "Оскар". По ее словам, инцидент произошел в 1992 году в чердачном помещении, куда ее привел приемный отец. Предполагаемые сексуальные отношения Аллена с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против режиссера тогда не было выдвинуто. Сама Мэлоун никогда прежде публично не высказывалась относительно произошедших более 20 лет назад событий. Вуди Аллен отверг обвинения.

Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен — один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них — "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен — 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".