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В мире

Экс-сотрудник ЦРУ о скандале вокруг Трампа-младшего: сделали из мухи слона

16:1812.07.2017
(обновлено: 16:19 12.07.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп-младший. Архивное фотоДональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

РИГА, 12 июл – РИА Новости. Американские СМИ делают из мухи слона, когда раздувают скандал вокруг встречи старшего сына Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с российским юристом Наталией Весельницкой, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom бывший специальный помощник директора ЦРУ Герберт Мейер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп сравнил поиски "русского следа" в его окружении с охотой на ведьм
В последние дни в США разгорелся очередной скандал с участием старшего сына Трампа. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

"Как мне кажется, тут все делают из мухи слона", — сказал Мейер, который занимал должность специального помощника директора ЦРУ при администрации президента Рональда Рейгана.

Он пояснил, что Дональд Трамп — неопытный политик, и потому допускает ошибки, которых избегали его более опытные коллеги. А противники президента используют любой повод для нападок на него.

Дональд Трамп-младший
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Трамп-младший описал встречу с адвокатом из России как "пустую"
"Дело заключается в том, что Дональд Трамп не был и не является опытным политиком. Кстати, этим в частности он и привлёк избирателей в выборах 2016 года. Он был совсем не похож на классического политика Вашингтона. Вы знаете, если кто-то, кто не является привычным для всех представителем Вашингтона, занимается политикой, он обязательно наделает ошибок и, таких ошибок, которые бы опытный политик не допустил. И это — часть цены, которую надо заплатить. Ну, возможно это и было ошибкой провести встречу — ну и что с того? Они Трампа атакуют по любому поводу", — считает Герберт Мейер.

Экс-агент ЦРУ отметил, что стоило бы обратить внимание на более громкие истории, как, например, нашумевшая сделка Клинтонов.

"Клинтоны, которые загребли себе в карман миллионы долларов у русских. Хиллари и Бил отдали российским корпорациям 20% американского урана — это же безумно громкий скандал! А это ведь действительно произошло. А Трамп всего лишь пошёл на встречу длинной в 20 минут, в надежде получить полезную информацию. Разве мы все так не делали? Запомните, если вы поддерживаете неопытных политиков, они обязательно будут допускать ошибки", — подчеркнул бывший спецпомощник директора ЦРУ.

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