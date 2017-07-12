Экс-сотрудник ЦРУ о скандале вокруг Трампа-младшего: сделали из мухи слона

РИГА, 12 июл – РИА Новости. Американские СМИ делают из мухи слона, когда раздувают скандал вокруг встречи старшего сына Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с российским юристом Наталией Весельницкой, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom бывший специальный помощник директора ЦРУ Герберт Мейер.
"Как мне кажется, тут все делают из мухи слона", — сказал Мейер, который занимал должность специального помощника директора ЦРУ при администрации президента Рональда Рейгана.
Он пояснил, что Дональд Трамп — неопытный политик, и потому допускает ошибки, которых избегали его более опытные коллеги. А противники президента используют любой повод для нападок на него.
Экс-агент ЦРУ отметил, что стоило бы обратить внимание на более громкие истории, как, например, нашумевшая сделка Клинтонов.
"Клинтоны, которые загребли себе в карман миллионы долларов у русских. Хиллари и Бил отдали российским корпорациям 20% американского урана — это же безумно громкий скандал! А это ведь действительно произошло. А Трамп всего лишь пошёл на встречу длинной в 20 минут, в надежде получить полезную информацию. Разве мы все так не делали? Запомните, если вы поддерживаете неопытных политиков, они обязательно будут допускать ошибки", — подчеркнул бывший спецпомощник директора ЦРУ.