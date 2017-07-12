Король и королева Испании прибыли с трехдневным госвизитом в Британию

ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Мария Табак. Король Испании Фелипе VI и королева Летисия прибыли в Великобританию, где им предстоит трехдневный государственный визит.

Визит Фелипе VI и Летисии переносился дважды: сначала из-за политического кризиса в Испании, а потом из-за досрочных выборов в Великобритании в июне 2017 года. Нынешний визит станет первым визитом испанского монарха в Соединенное Королевство более чем за 30 лет: в 1986 году Елизавета II принимала в Лондоне родителей нынешнего короля — короля Хуана Карлоса II и королеву Софию.

Сама Елизавета II побывала с госвизитом в Испании в 1988 году. Тот госвизит стал первым в истории визитом британского монарха в Испанию.

Первыми короля и королеву Испании в среду приветствовали принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла. Официальная церемония встречи гостей состоялась в соответствии с британскими традициями на плац-параде конной гвардии в центре Лондона. Королеву Елизавету II сопровождал супруг, принц Эдинбургский Филипп, осенью прекращающий выполнение официальных обязанностей, и премьер-министр страны Тереза Мэй. Премьеру пришлось из-за визита испанских монархов отказаться от традиционного еженедельного выступления в парламенте.

В Лондоне Фелипе VI и его супруга Летисия остановятся в Букингемском дворце, где в среду вечером королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп дадут в их честь торжественный ужин. Британская королева и испанский король поднимут тосты, во время которых подчеркнут незыблемость связей между двумя странами. Ужин обещает стать и самым грандиозным светским событием года: славящаяся своей красотой королева Летисия – в прошлом журналист и телеведущая – встретится с герцогиней Кембриджской Кейт.

Перед ужином королю Фелипе VI и его супруге предстоит легкий обед у королевы, потом посещение Королевской коллекции и чаепитие у принца Уэльского в Кларенс-хаусе. Оттуда чета отправится в парламент, где Фелипе VI выступит с речью. Как ожидается, Фелипе VI будет говорить и о Brexit, и о судьбе Гибралтара — территории, принадлежность которой уже несколько веков оспаривают Испания и Великобритания. Пока до конца неясно, как после "официального развода" Лондона и Евросоюза будет решаться вопрос о границе и торговле с этой британской заморской территорией, граничащей с Испанией и зависящей как от ее рабочей силы, так и от поставок.

В четверг принц Гарри, впервые участвующий в организации госвизита, сопроводит испанских монархов в Вестминстерское аббатство, где они возложат цветы на могилу неизвестного солдата. В четверг Фелипе VI позавтракает с премьером Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10, а вечером — в лондонском Сити в Гилдхолле, на протяжении многих лет служившем резиденцией лорда-мэра, состоится ужин на 500 человек.

Кроме того, король Испании встретится с испанскими и британскими предпринимателями, с испанскими учеными, которые работают в Великобритании, а также посетит институт биологических исследований Фрэнсиса Крика. В последний день визита королевская чета посетит Оксфорд, где в 1986 году Хуан Карлос получил звание почетного доктора гражданского права.