Япония направила протест КНДР из-за инцидента с судном

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония направила по дипломатическим каналам протест КНДР после того, как на прошлой неделе северокорейское судно угрожало огнестрельным оружием патрульному судну в японской исключительной экономической зоне, передает в среду информационное агентство Киодо.
Как передает Киодо, протест был направлен через северокорейское посольство в Пекине, поскольку КНДР не имеет дипломатических отношений с Японией.
В последнее время напряженность в отношениях двух стран усилилась из-за испытаний баллистических ракет в КНДР, которые падают в море в 300 километрах от территории Японии.