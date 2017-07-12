Япония направила протест КНДР из-за инцидента с судном

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония направила по дипломатическим каналам протест КНДР после того, как на прошлой неделе северокорейское судно угрожало огнестрельным оружием патрульному судну в японской исключительной экономической зоне, передает в среду информационное агентство Киодо.

По его данным, инцидент произошел 7 июля, когда судно под флагом КНДР было замечено в Японском море патрульным судном управления по рыболовству Японии. Северные корейцы при приближении японцев угрожали огнестрельным оружием, взяв их на прицел. Выстрелов однако сделано не было, уточняет агентство.

Как передает Киодо, протест был направлен через северокорейское посольство в Пекине, поскольку КНДР не имеет дипломатических отношений с Японией.

В последнее время напряженность в отношениях двух стран усилилась из-за испытаний баллистических ракет в КНДР, которые падают в море в 300 километрах от территории Японии.