Додон рассказал, зачем Запад поддерживал правительство Молдавии

КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что Запад поддерживал финансово и "геополитически" коррумпированное правительство республики только потому, что не хотел допустить усиления влияния России в стране.
Он отметил, что, несмотря на самое большое за 25 лет независимости финансирование, которое Молдавия получила в течение последних восьми лет, и подписание соглашений об ассоциации, зоне свободной торговли и безвизовом режиме, доверие населения республики к ЕС падает.
"Запад смотрел на молдавское правительство и радовался тому, что оно называет себя проевропейским. Запад закрывал глаза на все, что здесь творилось, – воровали деньги как бюджетные, так и европейские… Правительство, называя себя проевропейским, шантажировало Запад: если вы не закроете глаза, если вы не будете нас дальше поддерживать финансово, геополитически, то сюда (в Молдавию – ред.) придут русские", — сказал Додон.
По мнению Додона, несмотря на финансовую поддержку, население страны не почувствовало помощь. "Люди увидели, что эти политики-коррупционеры прикрываются флагами ЕС и воруют деньги. Население задается вопросом, а зачем нам европейский вектор, если Европа это все поддерживает. И они стали разворачиваться в другую сторону", — подчеркнул президент Молдавии.
Как считает Додон, Европа попыталась насаждать непонятные для молдавского народа ценности. "У нас 98% населения — православные. А Европа стала настаивать на проведении здесь марша сексуальных меньшинств и так далее. Это тоже подрывает доверие к нашим западным партнерам", — добавил он.