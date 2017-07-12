Матвиенко рассказала, кому выгодны ограничения на работу Kaspersky в США

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что решением Белого дома отказаться от сотрудничества с "Лабораторией Касперского" могли воспользоваться ее американские компании-конкуренты.

"Это решение в общем стиле той антироссийской истерии, которая захватила США… Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться компании-конкуренты ", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. По словам представителя GSA, такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения", а приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" РИА Новости заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, а потому "оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре".