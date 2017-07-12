Бургомистр Гамбурга извинился перед жителями города за беспорядки на G20

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц извинился перед горожанами за "хаос", который воцарился на улицах города в дни проведения саммита "Большой двадцатки".

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

"Мне очень жаль", — заявил Шольц в интервью газете Zeit. Он добавил, что "жителям и жительницам Гамбурга пришлось претерпеть многое в связи со значительными ограничениями движения" и "насилием и хаосом, который преступники беззастенчиво принесли в город".

Шольц также завил, что не планирует уходить в отставку из-за беспорядков.

Ранее вице-канцлер Германии социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц "не несет ответственности за инсценировку саммита", и те, кто теперь требует отставки Шольца, "должны требовать также отставки Ангелы Меркель".