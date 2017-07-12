Поиски погибших в сгоревшем доме в Лондоне займут до четырех месяцев

ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости, Мария Табак. Поисковая операция в сгоревшем жилом доме Grenfell Tower в Лондоне может занять четыре месяца, сообщил журналистам глава операции Алистер Хатчинс.

Пожар в социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести, по меньшей мере, 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

"Сейчас трудно сказать, сколько именно времени это (поисковая операция) займет… Я бы сказал сейчас, до 4 месяцев", — сказал Хатчинс.

"Единственное, о чем я могу просить — это проявить терпение. Мы делаем все возможное и работаем изо всех сил. Моя команда работает неустанно, и мы стараемся идентифицировать кого только возможно", — добавил он.

Он рассказал, что специалисты Скотланд-Ярда сантиметр за сантиметром исследуют каждый этаж в сгоревшем доме. Как следует из опубликованного видео полиции, номера этажей пришлось писать краской на стенах, чтобы сотрудники знали, где именно они находятся. Всего в команде, занимающейся поисками, работают 12 специалистов по идентификации жертв бедствий, 24 специалиста по поисковым операциям и шесть археологов. В надежде найти фрагменты останков жертв они используют специальные сита, через которые просеивают пепел и обломки.