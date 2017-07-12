Евродепутат от ФРГ назвал процесс над Януковичем в Киеве судебным фарсом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от ФРГ Удо Фойгт (Udo Voigt) назвал суд над бывшим главой Украины Виктором Януковичем "судебным фарсом" и "насмешкой над всеми правовыми стандартами" и обратился в Еврокомиссию с запросом дать оценку нарушениям Киевом прав человека, сообщает пресс-служба депутата.
"Суд является насмешкой над всеми правовыми стандартами. Я запросил Еврокомиссию, как она оценивает процесс против Януковича с точки зрения правового государства и какие усилия предпринимаются для сохранения общепринятых стандартов прав человека. Для ответа у комиссии есть шесть недель", – говорится в сообщении.
Депутат отмечает, что Евросоюз всегда заботится о соблюдении прав человека и вмешивается, особенно когда речь идёт о правах ЛГБТ сообществ, даже в самых отдаленных уголках. Однако когда в стране по соседству происходит "настоящий судебный фарс, в этом случае Брюссель молчит", подчёркивает Фойгт.