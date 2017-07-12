Родные Лю Сяобо отказались от идеи врачей сделать ему вентиляцию легких

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Родственники китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который в настоящее время находится в критическом состоянии из-за рака печени, отказались от того, чтобы врачи сделали ему механическую вентиляцию легких, говорится в сообщении Первой больницы Китайского медицинского университета (город Шэньян).
"У пациента дыхательная недостаточность, интенсивная подача кислорода не показала видимых улучшений, требуется искусственная вентиляция легких с помощью трахеостомической трубки для поддержания жизни больного. Больница сообщила родственникам Лю Сяобо о необходимости сделать искусственную вентиляцию легких больному, однако они отказались от этого", — говорится в опубликованном сообщении на сайте медучреждения.
Сообщается, что в настоящее время состояние больного оценивается как критическое, медики всеми силами оказывают неотложную терапию, родственников уже поставили в известность о состоянии пациента.