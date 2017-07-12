Родные Лю Сяобо отказались от идеи врачей сделать ему вентиляцию легких

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. 27 июня 2017

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. 27 июня 2017

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Родственники китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который в настоящее время находится в критическом состоянии из-за рака печени, отказались от того, чтобы врачи сделали ему механическую вентиляцию легких, говорится в сообщении Первой больницы Китайского медицинского университета (город Шэньян).

Лю Сяобо, с 2009 года (по некоторым данным — с 2008) отбывавший тюремный срок по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя", был недавно освобожден после того, как у него обнаружили рак печени последней стадии.

"У пациента дыхательная недостаточность, интенсивная подача кислорода не показала видимых улучшений, требуется искусственная вентиляция легких с помощью трахеостомической трубки для поддержания жизни больного. Больница сообщила родственникам Лю Сяобо о необходимости сделать искусственную вентиляцию легких больному, однако они отказались от этого", — говорится в опубликованном сообщении на сайте медучреждения.

Сообщается, что в настоящее время состояние больного оценивается как критическое, медики всеми силами оказывают неотложную терапию, родственников уже поставили в известность о состоянии пациента.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявляет, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.