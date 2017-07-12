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В мире

Киев может запретить гастроли артистов из РФ, "угрожающих нацбезопасности"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (156)
13:0412.07.2017
(обновлено: 13:09 12.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. Архивное фотоЗаседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Группа народных депутатов предлагает Верховной раде Украины принять законопроект, которым запрещаются гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности", а также установить особый порядок организации концертов деятелей культуры из РФ.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде предложили запретить украинским артистам ездить на гастроли в Россию
Соответствующий документ зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу утверждается, что в последнее время наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества гастролей граждан РФ, которые якобы нарушают украинское законодательство относительно пересечения границы с Крымом. Законопроектом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта, которые по мнению властей, создают угрозу национальной безопасности.

"Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора", — говорится в законопроекте. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно проекту закона, организатор мероприятия не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для не допуска артистов на территорию Украины. СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Люди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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В случае нарушения организаторами гастролей этого закона, предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти (160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов по текущему курсу) до ста (320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов по текущему курсу) минимальных заработных плат.

Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. В частности, певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидениии-2017", не приняла участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oroqlvbefn5r
В дурдоме и не такое бывает...
13:14
12.07.2017
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