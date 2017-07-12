КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Группа народных депутатов предлагает Верховной раде Украины принять законопроект, которым запрещаются гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности", а также установить особый порядок организации концертов деятелей культуры из РФ.
"Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора", — говорится в законопроекте. Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.
Согласно проекту закона, организатор мероприятия не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для не допуска артистов на территорию Украины. СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. В частности, певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидениии-2017", не приняла участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.