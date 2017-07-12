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В мире

В Вильнюсе чиновник лишился работы из-за критики "литовских партизан"

12:5512.07.2017
(обновлено: 13:07 12.07.2017)
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© Фото : Администрация Самоуправления города ВильнюсаНачальника подразделения инвестиций и рекламы мэрии Вильнюса Дариус Удрис. Архивное фотоНачальника подразделения инвестиций и рекламы мэрии Вильнюса Дариус Удрис. Архивное фото
© Фото : Администрация Самоуправления города Вильнюса

ВИЛЬНЮС, 12 июл — РИА Новости. Начальника подразделения инвестиций и рекламы мэрии Вильнюса Дариуса Удриса отправили в отставку за комментарий в Facebook, в котором он усомнился в правоте "литовских партизан", в послевоенные годы призывавших к убийствам колхозников и руководителей органов власти Литовской ССР. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Ратушная площадь в Таллине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"По какому определению организацию колхозов приравняли к преступлению против человечества, за которое этические нормы позволяют угрожать смертью? Неужели просто потому, что цель оправдывает средства? Убивать или угрожать смертью организаторам колхозов — это моральный поступок? По каким таким этическим нормам?" — написал Удрис под фотографией "лесных братьев" (в настоящее время комментарий удален – Sputnik).

Слова чиновника не остались незамеченными. Буквально на следующий день посыпались гневные комментарии – "лесные братья" в современной Литве считаются героями.

Помехи на телевидении. Архивное фото
© Fotolia / danr13
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В вильнюсской мэрии Удрис руководил подразделением самоуправления, отвечающим за привлечение инвестиций и рекламирование литовской столицы на международном уровне. Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис от имени партии потребовал от мэра Ремигиюса Шимашюса очистить ряды столичных чиновников от неблагонадежного элемента.

"Непонятно, как государственной организацией может управлять человек, который не только не понимает нашей истории, но и в своих высказываниях в публичном пространстве унижает борцов за свободу Литвы… Такие скандальные заявления от руководителя учреждения, подведомственного Вильнюсскому самоуправлению, должны получить строгую оценку от руководителей города", — говорится в заявлении Союза Отечества-Христианских демократов.

Вид на Вильнюс, Литва. Архивное фото
© Fotolia / mareciok
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Удрис был уволен. Он не первый человек, занимавший высокую должность в Литве, который поплатился за неосторожные высказывания и оценки, которые не соответствуют официальной истории страны. Бывший вице-мэр Вильнюса стал персоной нон-грата литовской политики после того, как в радиоэфире усомнился в достоверности фактов, якобы доказывающих, что 13 января 1991 года во время волнений у Вильнюсской телебашни и телецентра от рук советских военных погибли 14 мирных литовцев. Палецкис предположил, что тогда "свои могли стрелять в своих". Эти слова Палецкиса легли в основу судебного разбирательства. В 2012 году Палецкис был признан виновным и приговорен к крупному штрафу (3000 евро) "за публичное отрицание советской оккупации". Официальная судимость до сих пор не позволяет ему вернуться в большую политику. "Лесные братья" – неофициальное название вооруженных формирований, действовавших в 1940-е-50-е годы на территории Прибалтики. Они выступали против советской власти за независимость республики. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944—1947 годах.

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