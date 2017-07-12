Депутат прокомментировал решение США по "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение властей США в отношении "Лаборатории Касперского" можно можно трактовать как новые санкции против российских фирм, успешно работающих за рубежом, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. По словам представителя GSA, такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения", а приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

"Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьезного конкурента американским производителям. Это решение можно трактовать как новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом", — сказал Левин журналистам.

По его словам, такие действия совершаются на фоне усиления роли российских IT-компаний за границей и создания уникальных отечественных разработок в борьбе против киберпреступности. "Вместо того, чтобы объединить усилия в этом вопросе, о чем последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег", — отметил парламентарий.

Им необходимо помнить, что современные технологии являются трансграничными и попытки препятствовать их распространению не способствуют формированию здоровой среды для появления новых решений в сфере кибербезопасности и установлению доверительных отношений между государствами, заключил Левин.