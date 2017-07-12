Внука албанского диктатора Ходжи осудили за контрабанду наркотиков

БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Внук албанского диктатора Энвера Ходжи – Эрмаль Ходжа приговорен к десяти года тюремного заключения за контрабанду кокаина из Южной Америки в Европу, передает телеканал A1on.

Вердикт во вторник вынес суд в Тиране. Прокуратура требовала для внука диктатора 13 лет тюрьмы.

"Вместе с Ходжей сроки от 10 до 12 лет лишения свободы получили несколько его соучастников, включая двух граждан Колумбии", - уточняет телеканал.

Сорокадвухлетний Эрмаль Ходжа был арестован в январе 2015 года. Ему инкриминировалось создание преступной группировки, которая производила и переправляла кокаин из Южной Америки в страны Западной Европы. При аресте Ходжи полиция конфисковала 120 килограммов наркотиков, оружие и крупные суммы денег наличными.

Осужденный приходится старшим внуком Энвера Ходжи, который правил в Албании более 40 лет — с 1944 до своей смерти в 1985 году.