Посол России в Абхазии выразил возмущение убийством туриста из Москвы

СУХУМ, 12 июл – РИА Новости. Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что диппредставительство возмущено нападением на туристов из Москвы, в результате которого погиб один человек, передает в среду агентство Sputnik Абхазия.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"Я как посол и все посольство возмущено произошедшим. Это циничное преступление. Я неоднократно говорил руководству Республики Абхазия о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих является их приоритетной задачей. В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — заявил Григорьев в интервью агентству.

Как отметил посол, он намерен разместить на сайте диппредставительства предупреждение российским отдыхающим, чтобы они вели себя осторожно и бдительно, находясь в Абхазии. Григорьев подчеркнул, что российское посольство находится в постоянном контакте с МВД и Генпрокуратурой Абхазии.

В розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.