Посол России в Абхазии выразил возмущение убийством туриста из Москвы

СУХУМ, 12 июл – РИА Новости. Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что диппредставительство возмущено нападением на туристов из Москвы, в результате которого погиб один человек, передает в среду агентство Sputnik Абхазия.
"Я как посол и все посольство возмущено произошедшим. Это циничное преступление. Я неоднократно говорил руководству Республики Абхазия о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих является их приоритетной задачей. В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — заявил Григорьев в интервью агентству.
В розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.